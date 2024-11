POL-OF: Ältere Dame löste wohl mutwillig Feueralarm aus; Fußgänger von Radfahrer beschimpft und bedroht; Mehrere Reifensätze gestohlen und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Ältere Dame löste wohl mutwillig Feueralarm aus - Offenbach

(cb) Am Dienstagvormittag betrat eine ältere Dame, welche in gebückter Haltung ging und eine Gehhilfe dabeihatte, eine Spielothek in der Berliner Straße (50er Hausnummern). Die Dame begab sich zum Tresen und unterhielt sich kurz mit einer Mitarbeiterin. Anschließend begab sich die Frau mit schulterlangen grauen Haaren in Richtung Ausgang. Sie soll zwischen 65 und 70 Jahre alt sein; bekleidet war sie mit einer weißen Steppjacke, dunkler Jeans und dunklen Turnschuhen. In Höhe des Feuermelders soll die Frau mit ihrer Krücke die Scheibe des Brandmelders eingeschlagen haben, weshalb anschließend der Feueralarm ausgelöst wurde. Die Feuerwehr Offenbach wurde durch diesen alarmiert. Die Dame verließ die Spielothek im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei in Offenbach hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen aufgenommen. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098 510-0 an das Revier in Offenbach.

2. Fußgänger von Radfahrer beschimpft und bedroht - Offenbach

(cb) Zwei Spaziergänger waren am Montag, zwischen 12 und 12.30 Uhr, auf dem Gehweg in der Ludwigstraße unterwegs, als ein herannahender Radfahrer den Mann und die Frau mehrfach beleidigte. Nachdem der etwa 40 Jahre alte Mann, welcher ungefähr 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur war, an den Fußgängern vorbeigefahren war, stieg dieser ab und drohte beiden mit Worten. Der Zweiradfahrer soll kurze schwarze Haare und einen dunklen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Anschließend fuhr der Unbekannte auf seinem Drahtesel in unbekannte Richtung weiter. Die Offenbacher Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098 510-0 zu melden.

3.Zeugen gesucht: Wer beschädigte den grauen BMW? - Offenbach

(np) Nach einer Sachbeschädigung zwischen Montagnachmittag, 15 Uhr und Dienstagvormittag, 8.55 Uhr, bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Im genannten Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen 5er BMW, welcher in der Konrad-Adenauer-Straße (70er Hausnummern) geparkt war. Hierbei wurde das Auto mit OF-Kennzeichen mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzt, der linke Kühlergrill wurde herausgerissen und auch der linke Außenspiegel blieb nicht verschont. Insgesamt entstand hierbei ein geschätzter Sachschaden von 6.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat werden beim Polizeirevier in Offenbach unter der 069 8098 510-0 entgegengenommen.

4. Wohnungseinbruch: Machten die Täter Beute? - Langen

(cb) Am Dienstag, zwischen 19 Uhr und 20.50 Uhr, kam es in der Darmstädter Straße (60er Hausnummern) zu einem Wohnungseinbruch. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter über ein Fenster in die Wohnung des Mehrfamilienhauses gelangten und dort die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsuchten. Ob die Langfinger Beute machten, ist derzeit noch unklar. Sie richteten jedoch einen Sachschaden von ungefähr 500 Euro an. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

5. Zeugen gesucht: Wärmepumpe gestohlen - Seligenstadt / Froschhausen

(fg) Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag eine vor einem Haus in der Keplerstraße (einstellige Hausnummern) stehende Wärmepumpe gestohlen. Die Täter waren zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr, zugange. Möglicherweise nutzten die Unbekannten ein Fahrzeug zum Abtransport der Beute. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

6. Mehrere Reifensätze gestohlen - Hainburg / Klein-Krotzenburg

(fg) Von einem Autohof in der Dieselstraße haben Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 9 Uhr, mehrere Reifensätze gestohlen. Diese waren in einem dortigen Container gelagert. Zuvor verschafften sich die Eindringlinge über einen Zaun Zutritt zum Gelände im Bereich der 10er Hausnummern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

