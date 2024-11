Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme nach Ladendiebstahl;Ford Transit in Flammen; Zeugen gesucht! - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Festnahme nach Ladendiebstahl - Offenbach am Main

(np) Zwei mutmaßliche Langfinger konnten am Dienstagnachmittag, gegen 15.35 Uhr, nach einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt in der Geleitsstraße (einstellige Hausnummern) festgenommen werden. Die beiden 45 und 49 Jahre alten Tatverdächtigen konnten nach dem Diebstahl von 75 Getränkedosen in einem Warenwert von 120 Euro durch den Ladendetektiv gestellt werden. Einer der beiden flüchtete daraufhin, wurde aber im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung durch eine Streife festgenommen. Beide Männer mussten daraufhin zwecks polizeilicher Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Auf das Duo kommt nun jeweils ein entsprechendes Strafverfahren zu.

2. Ford Transit in Flammen - Offenbach

(lei) Ein technischer Defekt dürfte nach ersten Erkenntnissen die Ursache für einen Fahrzeugbrand am frühen Donnerstagmorgen in der Kaiserleistraße gewesen sein. Ein Ford Transit stand dort in Höhe der Hausnummer 48 komplett in Flammen. Trotz der schnellen Löschung des Feuers, das den Einsatzkräften gegen 5.30 Uhr gemeldet wurde, brannte der Transporter vollständig aus. Erste Informationen ergaben, dass der Brand wohl im Motorraum entstand. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

3. Roller geklaut: Hinweise erbeten - Offenbach / Bürgel

(cb) Auf einen Roller, welcher in der Rumpenheimer Straße (40er Hausnummern) abgestellt war, hatten es Diebe abgesehen. Der Roller stand seit Mittwoch, 20 Uhr, am dortigen Straßenrand. Am Donnerstagmorgen musste der Halter des Leichtkraftrades feststellen, dass dieses durch unbekannte Täter geklaut worden war. Der am Lenker und Zündschloss beschädigte Roller konnte kurze Zeit später "Am Maingarten" (Bereich 50er Hausnummern) aufgefunden werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 510-0 in Verbindung.

4. Zeugen gesucht! - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - Mühlheim

(fg) Drei Jugendliche sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand am Mittwochmorgen eine Schule in der Heinestraße aufgesucht haben, um einen 15-Jährigen zur Rede zu stellen. In dessen Folge kam es zunächst zu gegenseitigen Beleidigungen, ehe der Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung ausuferte. Aus diesem Grund ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Ein Unbeteiligter habe das Geschehen kurz vor 10 Uhr beobachtet und wollte offenbar schlichten. Daraufhin habe einer der drei Jugendlichen Pfefferspray gesprüht. Anschließend rannten die Unbekannten davon. Die beiden Schüler kamen zum Ausspülen der Augen in eine nahgelegene Klinik. Die Polizei hat erste Hinweise auf einen der drei Täter; es soll sich hierbei um einen 16-Jährigen aus Langen handeln. Seine Begleiter waren beide etwa 1,80 Meter groß, 15 bis 18 Jahre alt und dunkel bekleidet. Einer hatte lockige Haare und trug eine Jacke mit Kapuze. Der andere hatte eine Kappe auf dem Kopf. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0.

5. Wer hinterließ den Zettel an der Windschutzscheibe? - Dreieich / Sprendlingen

(cb) Die Polizei in Neu-Isenburg hat die Ermittlungen bezüglich einer Verkehrsunfallflucht in der Kettelerstraße (einstellige Hausnummern) aufgenommen. Ein grauer Audi wurde am Freitagabend, gegen 18 Uhr, am Fahrbahnrand geparkt. Der Fahrzeugeigentümer stellte am Montagmorgen, gegen 5 Uhr, einen Zettel mit dem Hinweis auf einen Unfall fest. Daraufhin fand er Kratzer am Fahrzeugheck des grauen A6 Avant. Der Mitteiler hatte leider vergessen, seine Erreichbarkeit auf dem hinterlassenen Zettel zu notieren. Die Beamten suchen nun Zeugen, die Hinweise auf den Zettelschreiber geben können. Diese wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06102 2902-0 an die Polizei in Neu-Isenburg.

6. Unbekleidet an Bushaltestelle: Mann kam in Fachklinik - Mainhausen / Zellhausen

(fg) Er soll am Mittwochmorgen unbekleidet an einer Bushaltestelle in der Babenhäuser Straße in Zellhausen gestanden und vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern gewunken haben; die Polizei stellte den 29-Jährigen kurz vor 10 Uhr an der Bushaltestelle fest. Gegen den Mann wird nun ermittelt. Er kam aufgrund seines Zustands in eine Fachklinik. Weitere Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Offenbach, 14.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

