POL-OF: Mann verletzte Frau mit Messer im Gesicht: 52 Jahre alter Mann festgenommen

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Am Dienstagabend soll ein Mann seine frühere Partnerin mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Nun ermitteln die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und die Kriminalpolizei Offenbach wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes sowie gefährlicher Körperverletzung gegen den 52-Jährigen und suchen nach Zeugen. Der Tatverdächtige soll sich mit seiner früheren Partnerin im Landgrafenring verabredet haben, um ein Gespräch zu führen. Nach derzeitigen Erkenntnissen trafen sich der Tatverdächtige und die Frau aus Offenbach gegen 20.20 Uhr im Landgrafenring. Im Zuge des Zusammentreffens auf einer dortigen Grünfläche soll der frühere Partner die Frau mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Im weiteren Verlauf habe er sie zu Boden geworfen und mehrfach auf sie eingetreten. Offenbar aufgrund zweier Passanten, die zu Fuß in der Nähe des Tatorts unterwegs gewesen seien und die Tat beobachtet haben könnten, ließ der 52-Jährige von der Frau ab und flüchtete. Die Offenbacherin kam mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe keine. Die Polizei sucht nun gezielt nach den zwei Passanten und bittet diese sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach zu melden.

Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem 52-jährigen Tatverdächtigen ein. Dieser stellte sich am Mittwochabend selbst bei der Polizei. Er wurde aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls des Amtsgerichts Offenbach am heutigen Donnerstagvormittag einem dortigen Ermittlungsrichter vorgeführt und sodann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Presseanfragen sind bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zuständigkeitsbereich Zweigstelle Offenbach - zu richten.

14.11.2024

