POL-OF: Auto überschlug sich nach Kollision mit geparktem Wagen; Auseinandersetzung unter Imbissbesuchern; Bahnschranke beschädigt und mehr

1. Auto überschlug sich nach Kollision mit geparktem Wagen - Hanau

(cb) Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag kollidierte ein schwarzer Peugeot mit zwei parkenden Fahrzeugen und überschlug sich in der Folge. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 29 Jahre alter Mann gegen 12.30 Uhr in seinem Peugeot die Birkenhainer Straße in Richtung Dunlopstraße, als er aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Er touchierte einen am Straßenrand abgestellten grauen Audi A6. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot gegen einen parkenden grauen BMW geschleudert, sodass sich der schwarze Wagen überschlug und letztlich auf der Fahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der 29-jährige Fahrer sowie sein 27 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Durch den Unfall erlitt der Peugeot mit HG-Kennzeichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. An beiden geparkten Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

2. Auseinandersetzung unter Imbissbesuchern - Hanau / Steinheim

(cb) Zwei Männer stritten sich am Donnerstagmittag vor einem Imbiss in der Ludwigstraße (80er Hausnummern), wobei ein 22-Jähriger im Zuge der Auseinandersetzung verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach kam es kurz nach 13 Uhr zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 22 Jahre alten Mann aus Erlensee und einem bislang Unbekannten. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte, der zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter groß sein soll und schwarze kurze Haare hatte, dem Mann aus Erlensee ins Gesicht geschlagen haben. Als dieser am Boden lag, soll der Täter, welcher zwischen 25 und 35 Jahren alt sein soll und von kräftiger Statur war, zudem mehrfach gegen die Beine des am Boden liegenden getreten haben. Der Angreifer war mit einem roten T-Shirt bekleidet. Die beiden Kontrahenten konnten durch den Imbiss-Besitzer getrennt werden, woraufhin der Unbekannte flüchtete. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 an die Polizei in Hanau.

3. Bahnschranke beschädigt - Hanau / Großauheim

(fg) In einem Lastkraftwagen mit Kastenaufbau war ein 43-Jähriger am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, auf der Rochusstraße von der Auheimer Straße kommend in Richtung Rochusplatz unterwegs. Am beschrankten Bahnübergang in Höhe der 30er Hausnummern missachtete der LKW-Lenker offenbar die rotzeigende Ampelanlage und versuchte wohl noch schnell unter der bereits schließenden Bahnschranke hindurchzufahren. Während der Durchfahrt senkte sich die Schranke jedoch bereits und prallte auf das Dach des Führerhauses. Hierbei verfing sich die Schranke im Windabweiser des Lastkraftwagens. Angesichts eines herannahenden Zuges fuhr der Lastkraftwagenlenker nunmehr rückwärts, wodurch sich die Bahnschranke leicht verbog. Am Gefährt und der Bahnschranke entstand insgesamt ein Schaden von rund 1.000 Euro. Der Bahnverkehr zwischen Hanau und Großkrotzenburg musste für rund eine Stunde eingestellt werden. Auf den 43-Jährigen kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

4. Jugendliche forderten Bargeld von Schüler - Gelnhausen

(cb) Ein 14 Jahre alter Schüler stand am Donnerstag, gegen 13.35 Uhr, an der Bushaltestelle im Lohmühlenweg, als er durch zwei unbekannte "Jungs" angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Die beiden Teenager sollen im weiteren Verlauf dem Schüler Gewalt angedroht und die Geldbörse des Jungen gefordert haben. Als der Schüler aus Gründau den beiden mutmaßlichen Tätern sein Bargeld übergeben hatte, flüchteten diese in unbekannte Richtung. Im Zuge der Ermittlungen konnten zwei 14-jährige mutmaßliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Die beiden Teenager wurden auf der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss an alle polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten überstellt. Gegen die beiden Gelnhäuser wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

