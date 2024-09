LPI-J: Die 1 drücken für eine Abbuchung

Apolda (ots) - Eine 73-jährige Apoldaerin hatte gestern ihre Geldbörse in einem Discounter am Weimarer Berg in Apolda vergessen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter entdeckte den Geldbeutel in einem Einkaufswagen und informierte die Polizei. Schnell konnte die Besitzerin ausfindig gemacht und der Geldbeutel wieder zurückgegeben werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

