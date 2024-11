Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Fallersleber Straße/Wilhelmstraße, 09.11.2024, 15.20 Uhr

Am vergangenen Samstag kam es im Kreuzungsbereich der Fallersleber Straße/ Wihelmstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 89-jährige Fahrer eines grauen Mercedes fuhr in Richtung stadtauswärts gerade über die Fallersleber Straße. Der 57-jährige bog mit einem weißen Kia Sportage von der Wilhelmstraße nach links in die Fallersleber Straße ein. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Beide gaben an, bei Grünlicht gefahren zu sein. Die Polizei nahm den Unfall auf. Bislang konnte noch nicht geklärt werden, welcher von den Beiden vorfahrtsberechtigt gewesen ist.

Nun sucht die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter 0531/ 476-3935 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell