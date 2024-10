Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 33-jährige Schwarzfahrerin wird in Psychiatrie gebracht

Apolda (ots)

Gestern Morgen, im Zug zwischen Großheringen und Apolda, konnte eine 33-jährige Frau bei der Fahrscheinkontrolle kein gültiges Ticket vorzeigen. Ein sich im Zug befindlicher Polizeibeamter wurde von der Zugbegleitung zur Unterstützung dazu geholt. Die 33-Jährige verlor völlig die Beherrschung. In Apolda verließen sie den Zug und die Frau wurde mit zur Dienststelle genommen. Die Frau stand unter starkem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Personenkontrolle bestätigte dies. Bei der 33-Jährigen wurden mehrere Spritzen zur Verabreichung von Drogen aufgefunden. Da sich die Frau nicht beruhigen ließ, wurde der Rettungsdienst angefordert, welcher die Frau in die Psychiatrie in Weimar einweisen ließ.

