LPI-J: Falsches Gewinnversprechen

Jena (ots) - Lärm durch zersplitternde Flaschen und lauten Streitgesprächen durchdrang am frühen Donnerstagmorgen die Jenaer Innenstadt. Erst in, später vor einem Lokal gerieten gegen 02:00 Uhr mehrere Personen in Streit. Durch einen Täter sollen nach bisherigen Erkenntnissen zwei Männer geschlagen worden sein, die das Lokal zuvor aufgrund persönlicher Uneinigkeiten verlassen mussten. Ein Rettungsdienst wurde vor Ort gerufen, der sich um die Verletzten kümmerte. Die ...

