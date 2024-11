Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrskontrolle endet mit Festnahme

Braunschweig (ots)

A2, 10.11.2024, 14.10 Uhr

Polizei findet eine größere Menge Drogen im Pkw

Am Sonntagnachmittag kam es im Rahmen einer Verkehrskontrolle zu einem Zufallsfund von einer größeren Menge Marihuana. Während der Streifentätigkeit fiel den Beamten der Autobahnpolizei aufgrund der auffälligen Fahrweise ein grauer VW Golf auf. Aufgrund dessen führten die Beamten an der Anschlussstelle Helmstedt-Zentrum eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde die Verkehrstüchtigkeit des 41-jährigen Fahrers sowie der VW Golf überprüft. Beim Blick durch die Heckscheibe des VW Golf fiel den eingesetzten Beamten eine große Tragetasche auf. Aus deren rechten Seite ragte eine große Kunststofftüte heraus, die augenscheinlich mit Marihuana-Blüten gefüllt war. Nach Aufforderung öffnete der 41-Jährige den Kofferraum und die Beamten durchsuchten die Tasche. Der erste Verdacht bestätigte sich: In der Tragetasche konnten fünf Klemmleistenbeutel, gefüllt mit Marihuana Blüten aufgefunden werden. Eine weiterführende Durchsuchung des Pkw sowie des 41-Jährigen und des 44-jährigen Beifahrers verlief negativ. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurden der 41-Jährige und der 44-Jährige vorläufig festgenommen. Das Marihuana wurde beschlagnahmt. Anschließend wurde von dem 41-jährigen Fahrer eine Blutprobe entnommen. Zuvor hatten die eingesetzten Beamten Auffälligkeiten in seinem Verhalten festgestellt und dahingehend Hinweise auf eine Beeinflussung durch Drogen erhalten.

Es wurde Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz sowie des Fahrens unter Drogeneinflusses eingeleitet. Am Montagvormittag wurden der 41-Jährige und der 44-Jährige einem Richter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell