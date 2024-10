POL-EU: Polizeibeamte wurden mit Mittelfinger begrüßt

Weilerswist (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (16. Oktober), 16 Uhr, bis Donnerstag (17. Oktober), 7.25 Uhr, wurde in Weilerswist in mehrere Kindergärten eingebrochen. In der Straße Kirchenweg in Weilerswist-Großvernich öffneten Unbekannte gewaltsam die Eingangstür einer Kindertagesstätte und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Auch in der Bernhard-Thywissen-Straße in Weilerswist gelangten Unbekannte auf gleiche Weise in gleich zwei Kindergärten. Hier wurden ebenso ...

