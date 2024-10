Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kinder auf Longboard übersehen

Euskirchen-Kreuzweingarten (ots)

Ein 83-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte am gestrigen Donnerstag (17. Oktober) gegen 13.59 Uhr mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt in der Straße Am Hang in Euskirchen-Kreuzweingarten zu fahren.

Hierbei übersah er zwei Kinder (6, 9) auf der Straße.

Die beiden Kinder befanden sich zum Unfallzeitpunkt sitzend auf einem Longboard auf der Straße und beobachteten Bauarbeiten.

Die Kinder wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell