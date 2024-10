Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Essen auf dem Herd vergessen

Kall (ots)

Angebranntes Essen hat am Donnerstag (17. Oktober) in einem Reihenhaus in der Hüttenstraße in Kall zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr geführt.

Zeugen entdeckten um 17.03 Uhr aus einem offenstehenden Fenster im Erdgeschoss dunklen Rauch und informierten die Feuerwehr.

Zum Brandzeitpunkt befanden sich noch zwei Hausbewohner (55, 20) im Wohnobjekt.

Die Hausbewohner wurden von den Zeugen auf den Brand aufmerksam gemacht. Beide Personen verließen daraufhin das Wohnobjekt.

Vor Ort stellte sich heraus, dass Essen auf dem Herd angebrannt war.

Der 55-Jährige erlitt bei dem Brand eine Rauchgasintoxikation und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Das Wohnhaus wurde im Untergeschoss durch Rußanhaftungen beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell