Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripobeamte nehmen Dieb kurz nach der Tat vorläufig fest

Neuss (ots)

Einen 26 Jahre Syrer haben Kripobeamte am Montag (09.09.), gegen 02:00 Uhr, an der Selikumer Straße vorläufig festgenommen. Der in Grevenbroich wohnhafte Mann steht im Verdacht, auf bislang unbekannte Weise mehrere Fahrzeuge geöffnet und die persönlichen Habseligkeiten der Besitzer an sich genommen zu haben.

Kripobeamten war der Mann zufällig im Rahmen eines anderen Einsatzes aufgefallen. Bei seiner Kontrolle wurden Gegenstände aufgefunden, die er nach ersten Ermittlungen kurz zuvor bei einer Tat an der Nordkanalallee und bei einer weiteren Tat am Vortag (08.09.) an der Straße "An der Obererft" erbeutet hatte. Darunter befand sich auch der Personalausweis einer Fahrzeugbesitzerin.

Der polizeibekannte drogenabhängige 26-Jährige wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf einem Haftrichter beim Amtsgericht Neuss vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen.

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (zum Beispiel Navigationsgeräte, Mobiltelefone beziehungsweise Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück, ziehen Sie beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel ab und versperren Sie alle Fenster und Türen. Nutzen Sie nach Möglichkeit eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Präventionsberatung der Polizei im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell