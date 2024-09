Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht schwarzen BMW und den dazugehörigen Fahrer

Dormagen (ots)

Ermittler des Verkehrskommissariats 2 in Neuss suchen Zeugen, die Hinweise zu einem schwarzen BMW und dem dazugehörigen Fahrer machen können.

Nach ersten Erkenntnissen hat ein zirka 25 bis 30 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren am Dienstag (03.09.) gegen 16:00 Uhr im Bereich Nievenheim und Delhoven mehrere Verkehrsdelikte begangen. Bisherige Ermittlungen verliefen erfolglos.

Erstmalig aufgefallen ist das Fahrzeug um kurz vor 16:00 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Im Scheidpatt / Neusser Straße in Nievenheim. Im weiteren Verlauf fuhr das Fahrzeug weiter in Richtung Cäciliengarten, Am Schwimmbad, Bismarckstraße und Marie-Schlei-Straße um dann vermutlich über Feldwege und L380 in Richtung Delhoven zu fahren. An einem Fußgängerüberweg an der Hauptstraße / Klosterstraße in Delhoven überquerte kurz nach 16:00 Uhr eine Mutter mit ihrem Kind die Straße. Das Fahrzeug fuhr nach ersten Erkenntnissen mit hoher Geschwindigkeit an diesen Fußgängern vorbei, ohne auf den Vorrang dieser zu achten. Einen Zusammenstoß gab es nicht. Auf Grund es Fahrverhaltens des Fahrzeugführers ermittelt die Polizei jetzt wegen eines unerlaubten Fahrzeugrennens und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Um den Fahrer ermitteln zu können, ist die Polizei auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen und fragt deshalb: Wer hat zum Tatzeitpunkt entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu dem Fahrzeug oder gar dem Fahrer machen?

Zeugen werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell