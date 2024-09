Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fasst Tatverdächtigen nach Einbruch

Neuss (ots)

Am Samstag (07.09.) ist ein 30-jähriger Kroate offenbar gegen 09:45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Arembergstraße in Neuss eingebrochen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drang der Tatverdächtige über die Terrassentür in das Gebäude ein und durchwühlte die Räume. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten die alarmierten Polizeibeamten den 30-Jährigen unweit des Tatorts antreffen, bei ihm wurden mehrere augenscheinlich gestohlene Wertgegenstände gefunden. Der Mann ist ohne festen Wohnsitz und war bereits im Vorfeld polizeibekannt. Er wurde vor Ort festgenommen.

Türen und Fenster werden von Einbrechern oft schon in Sekundenschnelle überwunden. Aber auch offene und gekippte Fenster, die Eingangstür, die nur ins Schloss gezogen ist oder der sorglose Umgang mit Schlüsseln machen es den Dieben leicht, einzudringen. Dabei können viele Einbrüche durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

