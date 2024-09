POL-NE: Versuchter Raub auf Verbrauchermarkt in Neuss - Täter flüchtig

Neuss (ots) - Am Donnerstag (05.09.) wurde in Neuss ein Busfahrer um 09:30 Uhr zu einer Gefahrenbremsung gezwungen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der Bus von der Bockholtstraße in der Kreuzungsbereich der Einmündung Leuschstraße gefahren. Zeitgleich fuhr ein PKW in die Kreuzung ein, so, dass der Busfahrer stark bremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei stürzte offenbar eine Passagierin des ...

mehr