Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Bothfeld: Unbekannte überfallen Ehepaar in eigener Wohnung und flüchten - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 29.02.2024, ist ein älteres Ehepaar in Hannover-Bothfeld von zwei Unbekannten im eigenen Haus überfallen worden. Die beiden 69 und 74 Jahre alten Bewohner wurden bei dem Raub leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover klopften die beiden unbekannten Täter gegen 06:15 Uhr an die Haustür des Ehepaares in der Damaschkestraße im hannoverschen Stadtteil Bothfeld. Nachdem der 74-Jährige die Tür geöffnet hatte, forderten zwei Männer unter Vorhalt eines Messers und einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Nach der Tat fesselten die Täter die 69-Jährige und ihren fünf Jahre älteren Ehemann und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Der 74-Jährige erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der beiden Räuber. Die Polizei bittet daher um Mithilfe bei der Suche nach den beiden Männern.

Einer der Gesuchten ist etwa 1,80 Meter groß, korpulent und zwischen 40 und 50 Jahre alt. Er trug zur Tatzeit schwarze Oberbekleidung und eine helle Maskierung. Laut Zeugenangaben sprach der Täter Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Der zweite Täter ist circa 1,75 Meter groß, schlank und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Auch er war zur Tatzeit mit einer hellen Maske und dunkler Oberbekleidung mit Kapuze und einer schwarzen Hose bekleidet und trug dazu weiße Schuhe. Er habe ebenfalls Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen.

Die Polizei ermittelt gegen die unbekannten Männer wegen schweren Raubes. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den flüchtigen Räubern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /rod, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell