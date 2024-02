Polizeidirektion Hannover

POL-H: Sehnde: 25-Jähriger bedroht Mitarbeiterin im Rathaus mit Messer - Polizei kann Tatverdächtigen festnehmen - niemand verletzt

Hannover (ots)

Im Rathaus der Stadt Sehnde hat am Mittwoch, 28.02.2024, ein 25-Jähriger eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und kurzzeitig in seine Gewalt gebracht. Sofort herbeigeeilte Einsatzkräfte der Polizei konnten den Mann dazu bringen, die Waffe wegzulegen. Der Mann wurde festgenommen, die Frau überstand den Vorfall unverletzt.

Nach Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover tauchte der 25-Jährige am Mittwoch gegen 12:40 Uhr vor der Polizeistation Sehnde an der Nordstraße auf. Da der Mann ein Messer in der Hand hielt, begaben sich mehrere Polizeibeamte nach draußen, um ihn anzusprechen und zum Weglegen des Messers aufzufordern.

Daraufhin betrat der 25-Jährige durch den in unmittelbarer Nähe befindlichen Eingang zum Rathaus der Stadt das dortige Foyer. Er bedrohte eine 57 Jahre alte Mitarbeiterin mit dem Messer und nahm sie kurzzeitig als Geisel. Die Einsatzkräfte, die den Mann in das Rathaus verfolgt hatten, forderten den Täter auf, das Messer wegzulegen und die Frau gehen zu lassen. Nachdem er der Aufforderung Folge geleistet hatte, nahmen ihn die Beamten fest. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der 25-Jährige bezüglich einer in Berlin verübten Straftat als Tatverdächtiger in Betracht kommt. Aus diesem Grund wurde der Mann am Mittwochabend in die Bundeshauptstadt verbracht. Mehr Informationen zu diesem Sachverhalt finden Sie im Internetangebot der Polizei Berlin unter: https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/2024/pressemitteilung.1422767.php

