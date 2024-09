POL-NE: PKW-Fahrer entfernt sich vom Unfallort: Zeugen gesucht

Neuss (ots) - Am Donnerstag (05.09.) konnte die Polizei in Neuss einen mutmaßlichen Drogenhändler in der Neusser Innenstadt fassen. Gegen 14.30 Uhr hatte ein Zeuge Hinweise auf eine möglichen Drogendeal im Nahbereich der Stadthalle geliefert. Ordnungsamt und Polizei kamen so auf die Spur eines 49-jährigen Marokkaners, dem nun vorgeworfen wird, einem 40-jährigen Deutschen aus einem Pkw heraus Heroin verkauft zu haben. ...

