Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendliche stehlen Motorroller

Jüchen (ots)

Drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren sollen am Samstag (07.09.), gegen 00:30 Uhr, an der Bahnhofstraße in Hochneukirch einen Motorroller gestohlen haben. Bei der Tat und ihrer anschließenden Flucht wurden die Mönchengladbacher mit deutscher Staatsangehörigkeit von Zeugen beobachtet.

Als die ersten Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, lief das Trio in unterschiedliche Richtungen davon. Um sich einem Zugriff der Polizei zu entziehen, versuchten die Jungen teilweise noch, sich unter Büschen zu verstecken. Erfolglos, alle drei wurden in Gewahrsam genommen.

Während der Tat waren die jugendlichen Diebe maskiert. In einem Rucksack hatten sie neben einem Schraubendreher und einer Zange auch einen Akkuschrauber dabei. Atemalkoholtests verliefen bei zwei von ihnen positiv, ein 15-Jähriger pustete einen Wert über einem Promille.

Die drei Mönchengladbacher wurden auf einer Polizeiwache an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich übernommen.

Ob Motorrad, Motorroller, Kleinkraftrad, Fahrrad, E-Bike oder E-Scooter: Zweiräder sind bei Langfingern beliebt. Doch mit verschiedenen Maßnahmen kann man Dieben das Handwerk erschweren. Tipps zur mechanischen und elektronischen Sicherung von Zweirädern erhalten Interessierte im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/.

