Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mit 1,8 Promille auf der Bundesstraße unterwegs

Neuwied-Feldkirchen (ots)

Der Polizei wurde in der Nacht zum Sonntag ein Kleintransporter gemeldet, der auf der B 42 in Richtung Neuwied fahre. Dieser hatte kein Licht eingeschaltet und fuhr in Schlangenlinien. Das Fahrzeug wurde von einer Streife zwischen Leutesdorf und Feldkirchen angehalten. Ein Alko-Test bei dem 21jährigen Fahrer aus Sankt Augustin ergab einen Wert von 1,8 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein hat er nicht.

