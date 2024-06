POL-PDNR: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss mit gestohlenen Roller unterwegs

Daaden (ots) - Am 22.06.24 wurden Polizei und Feuerwehr gegen 09:40 Uhr über ein brennendes Quad an der Betzdorfer Straße in Daaden informiert. Die örtliche Feuerwehr konnte das Fahrzeug schnell löschen. Dieses wurde jedoch gänzlich beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine ...

mehr