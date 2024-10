POL-EU: Bei Verkehrskontrolle aufgefallen

Bad Münstereifel (ots) - Am Mittwoch (16. Oktober) kam es um 10.30 Uhr auf der Landstraße 194 in Bad Münstereifel zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Mann aus Bad Münstereifel befuhr mit seinem Motorrad die Landstraße 194 aus Richtung Eicherscheid kommend in Fahrtrichtung Witscheiderhof. In einer Rechtskurve verlor der 37-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Schutzplanke. Der Mann wurde ...

mehr