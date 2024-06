POL-OS: Ostercappeln: Zeugen gesucht nach Straßenverkehrsgefährdung in der Bremer Straße

Osnabrück (ots) - Am Sonntagabend gegen 21:15 Uhr kam es in Neuenkirchen in der Lindenstraße zu einem Polizeieinsatz. Zuvor kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der das 37-jährige Opfer verletzt wurde. Die Polizisten trennten die Parteien und nahmen den Sachverhalt auf. Im Anschluss sollte der 30-jährige Tatverdächtige in ...

