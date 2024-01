Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rücksitzbänke und Tisch entwendet

Schmalkalden (ots)

Unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag gewaltsam einen in der Straße "Am Walperloh" in Schmalkalden abgestellten Mercedes Viano. Sie entriegelten das Fahrzeug und entwendeten zwei Rücksitzbänke und einen zum Auto gehörenden fest verbauten Tisch. Weiterhin beschädigten die Unbekannten an allen Seiten den Lack des Mercedes und zerstörten die Abdeckungen der Rückleuchten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro sowie ein Entwendungsschaden durch den Diebstahl der Rücksitzbänke und des Tisches von etwa 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0017906/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

