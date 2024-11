Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: "Tag der Prävention": Polizeipräsident Daniel Muth sprach Grußwort vor mehr als 20 kommunalen Vertreterinnen und Vertretern

Südosthessen / Offenbach (ots)

(fg) "Die Zusammenarbeit zwischen Kommune und Polizei ist ein entscheidender Faktor, um präventive Maßnahmen erfolgreich umzusetzen. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, nicht nur auf akute Probleme zu reagieren, sondern auch proaktiv zu handeln, um potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen, diese zu minimieren oder ganz zu verhindern," gab Polizeipräsident Daniel Muth im Rahmen seines Grußwortes vor mehr als 20 kommunalen Vertreterinnen und Vertretern am "Tag der Prävention" am Freitag zu verstehen.

Die Veranstaltung fand zwischen 9.30 und 13.30 Uhr im Konferenzzentrum des Polizeipräsidiums Südosthessen am Spessartring in Offenbach statt. Vertreterinnen und Vertreter mehrerer Kommunen waren der Einladung gefolgt und nahmen an insgesamt sieben Themeninseln über den Tag verteilt an unterschiedlichen Dialogformaten teil. Das Format bot zudem Raum, um die polizeiliche Präventionsarbeit sowie bestehende und neue Präventionsprojekte und -programme in die Kommunen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen zu transportieren.

Folgende Themeninseln standen den Teilnehmenden zur Verfügung:

1. Gemeinsam Sicher für Kinder und Jugendliche 2. Gemeinsam Sicher im Alter 3. Gemeinsam Sicher im Internet 4. Gemeinsam Demokratisch 5. Freiwilliger Polizeidienst 6. KOMPASS 7. hessenWARN

Luigi Masala, der Integrationsbeauftragte der Stadt Offenbach, gab in einem Vortrag zudem spannende Einblicke in die Integrations- sowie Präventionsarbeit der Stadt Offenbach. Die Mitarbeitenden des Stabsbereichs Prävention gaben allen Anwesenden zu verstehen, wie wichtig es sei, weiter gemeinsam daran zu arbeiten, ein noch sicheres und lebenswertes Umfeld für alle Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. "Die Präventionsarbeit zwischen Kommune und Polizei ist ein Schlüssel dazu," resümierte Polizeipräsident Muth. Daher ist ein derartiges Dialogformat, so wie es heute in dieser Form stattgefunden hat, der richtige Weg für den weiteren Ausbau der gemeinsamen Präventionsarbeit.

Hinweise: Dieser Meldung sind Bilder der Veranstaltung beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 15.11.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell