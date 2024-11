Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes: Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Bruchköbel (ots)

(fg) Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen schweren Raubes hat die Polizei am Donnerstagabend im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Dieburg (Polizeipräsidium Südhessen) zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 22 Jahren vorläufig festgenommen.

Die beiden Beschuldigten sollen gemeinsam mit einer weiteren Person gegen 22 Uhr einen 16-Jährigen in Bruchköbel aufgesucht und diesem nach einem kurzen Gespräch sein Handy entrissen haben. Als der Jugendliche zunächst versuchte, sich sein Handy zurückzuholen, sollen die Tatverdächtigen eine Machete sowie Teleskopschlagstöcke hervorgeholt haben. Zudem soll das Trio versucht haben, den 16-Jährigen in einen schwarzen BMW zu ziehen. Dies misslang jedoch, da sich der Jugendliche wehrte und um Hilfe rief, woraufhin dessen Vater auf den Vorfall aufmerksam wurde und seinem Sohn zur Hilfe kam. Die Tatverdächtigen flohen daraufhin mit dem schwarzen BMW in Richtung Nidderau. Über sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte der PKW jedoch in Babenhausen ausfindig gemacht und die beiden 21 und 22 Jahren alten Männer vorläufig festgenommen werden. Von dem dritten Tatverdächtigen fehlt bisher jede Spur. Im Wagen konnten die eingesetzten Polizisten entsprechende Waffen und Beweismittel sicherstellen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau wurden die beiden Beschuldigten am heutigen Tag dem Jugendermittlungsrichter des Amtsgerichts Hanau vorgeführt, der die beantragten Untersuchungshaftbefehle erließ. Beide Beschuldigten befinden sich nunmehr in einer Untersuchungshaftanstalt.

Zeugen, die Hinweise auf den dritten Täter haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau.

Offenbach, 15.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

