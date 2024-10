Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

Meschede (ots)

Am Sonntag kam es in Remblinghausen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 18:00 Uhr und 22:45 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Objekt auf der Straße "Zum Busch". Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen.

