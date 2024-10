Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ärztinnen und Ärzte gesucht!

Hochsauerlandkreis (ots)

Die Polizei im HSK sucht dringend Ärztinnen und Ärzte, die nach den Regeln der ärztlichen Kunst an polizeilichen Maßnahmen mitwirken. Wir benötigen approbierte Ärztinnen und Ärzte für Blutentnahmen und Gewahrsamsfähigkeitsuntersuchungen. Die Vergütung erfolgt in der Regel nach dem 1,5-fachen Satz der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). Weitere Entschädigungen wie Wegegeld, Reiseentschädigung und Abwesenheitsgeld können in Anspruch genommen werden. Die Blutprobenentnahmen und Untersuchungen finden überwiegend in Arnsberg, Brilon und Meschede, aber auch in Marsberg, Sundern, Schmallenberg und Winterberg statt. Weitere Informationen finden interessierte Ärztinnen und Ärzte unter: https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/artikel/blutprobenaerzte Einzelheiten und weitere Fragen können mit Frau Seidel-Barbero besprochen werden: 0291 / 9020-2138 / Natalie.Seidel-Barbero@polizei.nrw.de .

