POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Polizei erwischt Autofahrer mit über 1,3 Promille (16.03.2024)

Trossingen (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 18:00 Uhr, bis Samstag, 16:00 Uhr, haben unbekannte Täter eine Sachbeschädigung an der Gaugerhütte im Naherholungsgebiet Gauger in Trossingen begangen. Die unbekannte Täterschaft beschädigte hierbei zunächst den Türrahmen der Hütte und verbrannte anschließend die Teile des Rahmens in Form eines kleinen Lagerfeuers. ...

