POL-HSK: Mann droht bei Streit mit Messer

Polizeibeamte bespuckt

Sundern (ots)

In Sundern kam es am Mittwoch zu einem Polizeieinsatz in der Johannesstraße. Gegen 19:50 Uhr verschaffte sich 30jähriger Mann aus Sundern gewaltsam Zugang zu einer Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte er dort Bargeld zu entwenden. Der 25-jährige Bewohner traf auf den Täter und wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mit einem Messer bedroht. Der 30-Jährige flüchtete aus einem Fenster und wurde unmittelbar vor dem Gebäude durch die eintreffenden Polizeibeamten gestellt und festgenommen. Dabei setzte er sich körperlich zur Wehr und bespuckte die Beamten. Aufgrund der zunächst unklaren Einsatzsituation waren mehrere Streifenwagen im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit u. a. Hinweise auf eine mögliche Vorbeziehung der beteiligten Personen.

