POL-IZ: 240926.3 Brunsbüttel: Ingewahrsamnahme zweier Aktivisten - Folgemeldung zu 240926.1

Brokstedt (ots) - In dieser Woche ist es in Brokstedt zu zwei Einbruchstaten gekommen. Bei einer blieb es beim Versuch, im zweiten Fall gelang das Eindringen in ein Wohnhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. In der Zeit von vergangenem Sonntag, 14.00 Uhr, bis Mittwoch, 09.45 Uhr, stieg ein Unbekannter in ein Haus in der Dorfstraße ein. Er kam über eine Terrassentür und verschwand vermutlich über ein Fenster. Ob der ...

mehr