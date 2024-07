Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240708 - 0689 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Taschendiebe festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Sonntag (7. Juli 2024) nahmen Polizeibeamte zwei Taschendiebe fest, welcher zuvor die Geldbörse einer 23-jährigen Frau entwendeten.

Gegen 08:20 Uhr lief die Geschädigte mit einer Freundin auf der Moselstraße entlang, als der Tatverdächtige an sie herantrat und beide ansprach.

Im Verlauf des Gesprächs griff unbemerkt der 47-jährige Mann in die Jackentasche der Freundin, in der sich die Geldbörse der Geschädigten befand, entnahm diese und übergab sie seinem 39-jährigen Begleiter. Anschließend verabschiedeten sich die Diebe und verließen den Tatort in Richtung Taunusstraße. Nachdem der 23-jährige Geschädigte seinen Verlust bemerkt hatte, verständigte er sofort die Polizei, die im Rahmen der Fahndung aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung die Tatverdächtigen festnahm. Sie wurden zur richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main gebracht.

