POL-IZ: 240926.2 Brokstedt: Einbrecher unterwegs

In dieser Woche ist es in Brokstedt zu zwei Einbruchstaten gekommen. Bei einer blieb es beim Versuch, im zweiten Fall gelang das Eindringen in ein Wohnhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von vergangenem Sonntag, 14.00 Uhr, bis Mittwoch, 09.45 Uhr, stieg ein Unbekannter in ein Haus in der Dorfstraße ein. Er kam über eine Terrassentür und verschwand vermutlich über ein Fenster. Ob der Eindringling etwas mit sich nahm, ist unklar. Am Dienstag war, möglicherweise in diesem Zusammenhang, an einem benachbarten Haus gegen 14.00 Uhr eine verdächtige, männliche Person aufgetreten. Dass diese für die Tat verantwortlich ist, ist nicht ausgeschlossen. Sie war 180 cm groß und schmal und hatte welliges, mittellanges, dunkles Haar. Einem weiteren Anwohner war in der Nacht zum Sonntag ebenfalls ein Verdächtiger aufgefallen, der unerlaubt auf seinem Grundstück unterwegs war. Ihn verscheuchte der Mann.

Zu einer weiteren Tat kam es in derselben Straße am Dienstag zwischen 14.00 Uhr und 17.30 Uhr. Hier gelang dem Täter das Eindringen in ein Objekt trotz mehrerer Versuche nicht. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 600 Euro belaufen.

Zeugenhinweise in diesen Fällen nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

