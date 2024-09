Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240925.2 Heide: Einbrecher suchen Kindertagesstätten heim

Heide (ots)

In der Nacht zu heute ist es in Heide zu zwei Einbrüchen in unterschiedliche Kindergärten gekommen. In einem Fall erbeuteten die Täter Bargeld, im zweiten richteten sie vermutlich nur einen hohen Sachschaden an.

In der Zeit von Dienstag, 18.00 Uhr, bis zum Mittwoch, 06.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zu der Kita in der Stettiner Straße. Im Inneren öffneten sie einen Tresor und entwendeten daraus Bargeld. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei über 3.000 Euro liegen.

Einen zweiten Kindergarten suchten möglicherweise dieselben Einbrecher in demselben Tatzeitraum in der Nordstrander Straße auf. Sie stiegen in das Objekt ein und hebelten drinnen diverse Türen auf. Ob die Diebe etwas mitnahmen, war bei Anzeigenaufnahme noch nicht klar, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Zeugen, die in einem der Fälle verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell