POL-IZ: 240925.1 Itzehoe: Telefonbetrüger ergaunert Geld

Am Dienstag ist es einem Telefonbetrüger gelungen, sich in das Vertrauen eines Mannes zu schleichen und Zugriff auf das Handy und das Konto des Geschädigten zu erlangen. Im Zuge dessen verlor der Itzehoer mehr als tausend Euro.

Am Abend erhielt der Anzeigende von einer ihm nicht bekannten Telefonnummer einen Anruf. Der Anrufende teilte mit, dass über das PayPal-Konto des Geschädigten unberechtigte Buchungen stattgefunden hätten. Um weiteren Missbrauch zu verhindern, müsse der Betrüger Zugriff auf Konto und Handy des Betrogenen erlangen. Nachdem der 55-Jährige dies gewährte, sollte er weitere Aktionen durchführen, unter anderem legte er auf verschiedenen Internetseiten Profile an und tätigte eine Überweisung in Höhe von knapp tausend Euro. Als der Unbekannte schließlich den Kauf von Apple-Guthaben-Karten bei einem Supermarkt forderte, hegte der Geschädigte Zweifel an dem gesamten Sachverhalt, beendete das Gespräch und stellte schließlich fest, dass der Betrüger rund 1.250 Euro erlangt hatte. Ob der Mann eine Chance hat, sein Geld zumindest in Teilen zurückzuerhalten, ist noch unklar.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor Betrügern am Telefon, die die Herausgabe persönlicher Daten oder Zugangscodes erfragen. Niemand sollte Unbekannten Zugriff auf sein Handy oder seine Bankkonten gewähren. Eine Rückfrage bei dem tatsächlichen Unternehmen, als dessen Angehöriger der Anrufer sich ausgibt, kann vor Schaden schützen.

