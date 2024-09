Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240923.3 Itzehoe: 19-Jähriger nutzt unbefugt einen Bus und verursacht erhebliche Schäden

Itzehoe (ots)

Am Sonntagmittag hat sich ein Itzehoer unerlaubt von einem Betriebshof einen Bus genommen und ist damit durch das Stadtgebiet gefahren. Bei seiner Tour richtete er erhebliche Schäden an. Der junge Mann ist geistig beeinträchtigt und befindet sich mittlerweile auf einer Fachstation in einem Krankenhaus.

Gegen 11.30 Uhr verschaffte sich der 19-Jährige Zutritt zu einem unverschlossenen Firmengebäude auf dem Betriebsgelände eines Itzehoer Busunternehmens. Dort hatte der junge Mann Zugriff auf die Schlüssel des Fuhrparks und entwendete zunächst einen Gelenkbus, mit dem er noch auf dem Firmengelände mit einem weiteren Gelenkbus kollidierte. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, bestieg er einen weiteren Linienbus und führte diesen vom Betriebsgelände in Richtung Innenstadt Itzehoe. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Beschuldigte vom Betriebsgelände in die Gasstraße und über die Störfischerstraße in die Potthofstraße. Dort kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Anhänger und drei weiteren Autos. Von der Potthofstraße lenkte er den Bus in den Leuenkamp und hier über den Parkplatz eines Supermarkts. Dabei geriet der Bus gegen einen Unterstand für Einkaufswagen. Nach weiteren Kollisionen mit einigen Bepflanzungen und unter Missachtung roter Ampeln fuhr der Itzehoer durch die Konsul-Rühmann-Straße in die Adenauerallee und streifte auf der zweispurigen Fahrbahn einen in gleicher Richtung fahrenden regulären Linienbus. Im Anschluss bog der Beschuldigte von der Adenauerallee in Schumacherallee ab, wobei er mit einer Lichtzeichenanlage kollidierte. Von der Schumacherallee ging die Fahrt über die Breitenburger Straße in die Bergstraße auf einen Parkplatz. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit zwei weiteren Wagen und einer Straßenlaterne, bevor sich das Fahrzeug kurz vor dem Eingangstor der Justizvollzugsanstalt Itzehoe durch Manövrierunfähigkeit verkeilte und stehenblieb.

Zu einer konkreten Gefährdung von unbeteiligten Personen während der Irrfahrt kam es nicht. Die entstandenen Sachschäden sind vermutlich auf die mangelnde Fähigkeit der Fahrzeugführung zurückzuführen und dürften bei etwa 120.000 Euro liegen. Es ist zu einer Berührung mit 15 bis 20 Fahrzeugen gekommen.

Den Beschuldigten brachten Beamte zu einer amtsärztlichen Begutachtung auf das Itzehoer Polizeirevier, mittlerweile befindet er sich nun auf Beschluss in einer Klinik.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell