POL-IZ: 240919.3 Hohenlockstedt: Zwei Einbrüche in der Nacht zum Dienstag

Hohenlockstedt (ots)

In der Nacht zum Dienstag ist es in Hohenlockstedt zu zwei Einbruchstaten gekommen. In ein Objekt gelangten die Täter nicht, in eine Schule stiegen sie erfolgreich ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Kurz vor Mitternacht drangen Unbekannte über ein Fenster gewaltsam in die Grundschule in der Finnischen Allee ein. Im Inneren durchsuchten sie einige Räume und richteten im Zuge dessen erhebliche Schäden an. Ob die Täter Beute machten, war bei Anzeigenaufnahme noch unklar. Der Sachschaden dürfte sich auf circa 5.000 Euro belaufen.

Im gleichen Zeitraum gingen vermutlich dieselben Täter die benachbarte Sporthalle an. Sie versuchten über eine Tür in das Gebäude einzusteigen, was allerdings misslang. Der bei dem Einbruchsversuch entstandene Sachschaden liegt bei etwa 900 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, sollten sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

