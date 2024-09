Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240924.1 Itzehoe: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Geschädigte gesucht!

Itzehoe (ots)

Bereits am vergangenen Freitag hat ein Mann in Itzehoe aktiv in den Straßenverkehr eingegriffen, unter anderem durch Tritte gegen Fahrzeuge. Nur zwei Geschädigte notierten die Einsatzkräfte der Polizei später, gehen aber davon aus, dass es weitere gibt, die sich dringend melden sollten.

Kurz vor 19.00 Uhr rückte eine Streife aus, weil eine männliche Person in der Lindenstraße / Brunnenstraße über Autos und in den Verkehr laufen und gegen vorbeifahrende Wagen treten sollte. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen ihnen nicht unbekannten 34-Jährigen, den sie letztlich am Boden fixierten, nachdem er gestürzt war. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Itzehoer in ein Krankenhaus, wo ein Arzt dem Beschuldigten eine Blutprobe entnahm.

Zum Sachverhalt sagte der Itzehoe nichts, vor Ort trafen die Beamten nur noch zwei Geschädigte an. Sollte es weitere Betroffene geben, sollten diese sich in Itzehoe bei der Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell