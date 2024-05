Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Komplettentwendung von Zweirädern

Troisdorf (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag (11. Mai) auf Sonntag (12. Mai) wurde zwei Motorräder in Troisdorf-Sieglar entwendet. Das schwarze Motorrad des Herstellers Husqvarna mit dem Kennzeichen SU-JV3 in einem Wert von etwa 15.000 Euro war an der Straße "Am Wehrwasser" geparkt und mittels Schlösser gesichert.

Die blaue Yamaha mit dem Kennzeichen SU-TG79 in einem Wert von rund 3.500 Euro war an der Straße "Zum Mühlenberg" geparkt und ebenfalls mittels Schlosses gesichert. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer Hinweise zu den beiden Krädern geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung. (Re)

