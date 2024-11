Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme einer 41-Jährigen, die gleich mehrere Straftaten begangen haben soll

Hanau (ots)

(lei) Mehrere Polizeibeamte waren am späten Freitagabend nötig, um eine offensichtlich völlig renitente 41-Jährige zu bändigen. Der Festnahme der Hanauerin waren mehrere Straftaten vorausgegangen, die ihr nun angelastet werden.

Kurz nach 22 Uhr, so der Polizeibericht, soll die Frau auf einem Parkplatz an der Mittelbuchener Mehrzweckhalle in der Kesselstädter Straße drei Männer im Alter von 35, 38 und 39 Jahren mit einer Schusswaffe bedroht und einen von ihnen zuvor auch rassistisch beleidigt haben. Die Hintergründe dessen sind derzeit noch unbekannt. Anschließend fuhr sie mit ihrem schwarzen Mercedes in Richtung Wilhelmsbad davon. Dort stellte sie eine Polizeistreife kurze Zeit später auf einem anderen Parkplatz fest. Trotz Anhaltesignalen soll sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit (weit über 100 Stundenkilometer) weitergefahren sein, ehe sie auf einen Parkplatz im Wald zwischen Hanau-Mittelbuchen und Wilhelmsbad fuhr und kurz anhielt. Als die Ordnungshüter an den Wagen mit HU-Kennzeichen herantraten, gab sie erneut Gas. Zurück an der Mehrzweckhalle in Mittelbuchen lief die 41-Jährige dann in aggressiver Weise auf die Beamten zu, woraufhin sie eine Beamtin weggestoßen und gegen eine weitere zum Schlag ausgeholt haben soll. Mit ihrem Handy soll sie augenblicklich später eine der Beamtinnen am Kopf getroffen haben, die daraufhin leicht verletzt wurde. Erst mit Hilfe weiterer Streifen konnte sie festgenommen und ihr die Handschellen angelegt werden. Auch die Festgenommene wurde dabei leicht verletzt und anschließend kurz medizinisch durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung behandelt.

In ihrem Auto fanden die Beamten eine geladene Schreckschusspistole sowie einen Elektroschocker - beides wurde sichergestellt.

Da sie mit über 1,3 Promille unter Alkoholeinfluss stand, musste sie mit auf die Dienststelle, wo ihr Blut abgenommen wurde. Auf dem Weg dorthin soll sie zudem nach den Ordnungshütern getreten und diese auch gezwickt haben. Einem Beamten habe sie sogar in den Ärmel gebissen.

Auf die Frau kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung, der Bedrohung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu. Auch wegen des Verstoßes nach dem Waffengesetz, einer Trunkenheitsfahrt sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens wird nun ermittelt.

Zeugen der Vorfälle sollen sich bei der Polizeistation Hanau I melden (06181 100-123).

Offenbach, 16.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

