Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Autos beschädigt und aufgebrochen: Vorläufige Festnahme zweier 14-jähriger Tatverdächtiger

50.000 Euro Sachschaden

Seligenstadt (ots)

(lei) Sie sollen unter anderem über 20 Autos beschädigt oder aufgebrochen und dabei einen Schaden von über 50.000 Euro verursacht haben: Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen zwei 14-Jährige vorläufig festgenommen, auf die nun ein entsprechendes Strafverfahren zukommt. Dem vorausgegangen war der Notruf einer Zeugin gegen 6 Uhr, in dem sie die Beamten darüber informierte, dass sie im Bereich des Steinwegs in Höhe der Bahngleise zwei dunkel gekleidete Jugendliche beobachtet habe, wie diese sich an einem Auto zu schaffen machten. Kurz darauf klickten bei den beiden 14-Jährigen im Zuge der Fahndung die Handschellen.

Wie die Beamten bei einer Nachschau feststellten, waren mehrere Autos in der Nähe angegangen worden - entweder aufgebrochen oder beschädigt, in letzterem Fall meistens durch Besprühen mit Farbe. Bislang registrierten die Ordnungshüter zwölf beschädigte und neun aufgebrochene Autos. Die Tatorte, die rund um den Bereich Dammstraße, Frankfurter Straße und dem Steinweg lagen, befinden sich nur wenige hundert Meter auseinander. Und auch was die Tatzeiten anbelangt, dürften alle Taten von Samstag auf Sonntag verübt worden sein. In der gesamten betreffenden Siedlung fanden die Polizisten diverse wahllos verteilte Gegenstände wie Werkzeuge und Gartengeräte vor, die noch nicht zugeordnet werden konnten. Die Polizei geht davon aus, dass sie aus den bereits entdeckten oder noch unbekannten Aufbrüchen stammen. Entsprechende Sicherstellungen, darunter auch mögliche Tatmittel, waren die Folge.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der bereits bekannten Taten geht die Polizei zudem davon aus, dass die beiden 14-Jährigen hierfür verantwortlich sind.

Auf ihr Konto sollen auch zwei versuchte Einbrüche in Gebäude gehen: Gegen 5.30 Uhr sollen sie gemeinsam den Hinterhof eines Wohnhauses in der Dammstraße (einstellige Hausnummern) betreten und dort versucht haben, die Haustür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Danach versuchte einer der beiden die Terassentür der Erdgeschosswohnung des MFH aufzubrechen, so der Vorwurf. Dabei wurden sie durch einen Bewohner bemerkt und flüchteten. Wenige Meter weiter sollen sie zudem versucht haben, gewaltsam das Hoftor zu einem Gewerbebetrieb zu öffnen, wobei sie den Griff des Tors defekt machten. Nach aktuellem Ermittlungsstand gelang es ihnen jedoch nicht, die Gebäude zu betreten und Gegenstände zu entwenden.

Die beiden Festgenommenen mussten für weitere polizeiliche Maßnahmen im Strafverfahren vorübergehend mit auf die Wache, ehe sie an die Erziehungsberechtigten beziehungsweise eine Inobhutnahmestelle zurückgeführt wurden. Die Ermittlungen gegen beide dauern an.

Die Polizeistation in Seligenstadt bittet nun um ergänzende Hinweise; dabei sollen sich sowohl Augenzeugen, als auch mögliche weitere Geschädigte unter der Rufnummer 06182 8930-0 melden.

Offenbach, 18.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell