Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Offenbar Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus erbeutet

Bad Soden-Salmünster / Hausen (ots)

(lei) Offenbar Schmuck haben Unbekannte am Freitagnachmittag bei einem Wohnungseinbruch in der Eichgrabenstraße erbeutet. In der Zeit zwischen 16.40 und 17.10 Uhr, und somit in der einsetzenden Dämmerung, verschafften sich die Diebe über die Rückseite des Hauses mit 40er-Hausnummer widerrechtlich Zugang, indem sie die Scheibe der Terrassentür einschlugen. Im Haus durchsuchten sie anschließend das Schlafzimmer sowie Kommoden, ehe sie mit dem Stehlgut verschwanden. Hinweise nimmt die Kripo, die vor Ort bereits Spuren sicherte, unter der Rufnummer 06181 100-123 (Fachkommissariat K21 in Hanau) entgegen.

Offenbach, 18.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

