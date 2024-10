Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter zieht mehrfach Notbremse in S-Bahn - Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Am Samstagabend (19.10.2024) wurde der Zugverkehr am Haltepunkt Stuttgart Schwabstraße gegen 20:40 Uhr für etwa eine Stunde eingestellt. Ersten Informationen zufolge soll ein bislang unbekannter Täter insgesamt vier Mal die Notbremse und drei Mal die Notentriegelung einer S-Bahn, welche in Richtung des Haltepunktes Schwabstraße fuhr, ohne einen erforderlichen Rechtfertigungsgrund betätigt haben. Laut aktuellen Erkenntnissen gelang es dem Tatverdächtigen unerkannt zu fliehen. Zeugen, welche Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten , diese an die Bundespolizei unter 0711 / 87035-0 weiter zu geben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Missbrauches von Notrufen wurde eingeleitet. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Notbremsen nur mit einem entsprechenden Rechtfertigungsgrund gezogen werden dürfen und ein Missbrauch strafbar ist.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell