BPOLI S: Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG bespuckt

Biberach (Riß) (ots)

Ein 22-jähriger Reisender hat am vergangenen Freitag (18.10.2024) einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Bahnhof Biberach bespuckt. Laut aktuellen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 22:45 Uhr am Bahnsteig 1 des Bahnhofes Biberach (Riß). Hier soll der 22-jährige marokkanische Staatsangehörige zuvor durch den 37 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen, welcher in seiner Funktion als Zugbegleiter tätig war, von der Weiterfahrt mit dem Zug ausgeschlossen worden sein. Darauf reagierte der Tatverdächtige wohl umgehend aggressiv und spuckte dem Angestellten auf dessen Rücken. Mit Ankunft am Hauptbahnhof Ulm alarmierte der Geschädigte die Bundespolizei über diesen Vorfall. Die Beamten konnten den Beschuldigten, welcher mit dem folgenden Zug am Bahnhof Ulm ankam, feststellen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Beleidigung ermittelt.

