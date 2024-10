Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof Bad Cannstatt

Stuttgart (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und zwei bislang unbekannten Männern ist es am frühen Samstagmorgen (19.10.2024) am Bahnhof in Stuttgart - Bad Cannstatt gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der 23-jährige eritreische Staatsangehörige im Personentunnel mit den beiden Unbekannten gegen 05:35 Uhr aus bislang nicht bekannten Gründen zunächst in Streit. Im weiteren Verlauf sollen die beiden unbekannten Männer ihren Kontrahenten mit Faustschlägen attackiert haben, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Eine 22-jährige Frau, welche nach derzeitigem Kenntnisstand mit den beiden unbekannten Tatverdächtigen unterwegs war, geriet kurze Zeit später mit dem 23-Jährigen in Streitigkeiten. Während die 22-jährige eritreische Staatsangehörige ihn mit ihrer Handtasche geschlagen haben soll, soll er sie mit Faustschlägen attackiert und anschließend ihren Kopf gegen eine Wand geschlagen haben. Zeugen, unter anderem ein 21-jähriger deutscher Staatsangehöriger, eilten bisherigen Ermittlungen zufolge der Frau zur Hilfe, wobei er ebenfalls von dem 23-Jährigen ins Gesicht geschlagen und an der Lippe verletzt wurde.

Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den noch unbekannten Tätern, werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

