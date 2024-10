Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte legen Steine auf Schienen

Gingen an der Fils (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Donnerstag (17.10.2024) mehrere Steine auf die Schienen zwischen Gingen und Süßen gelegt, welche anschließend von mehreren dort verkehrenden Regionalzügen überfahren wurden. Bisherigen Informationen zufolge überfuhr gegen 18:45 Uhr zunächst eine aus Süßen kommende Regionalbahn die in beiden Fahrtrichtungen auf den Gleisen platzierten Hindernisse. Auch ein aus der anderen Richtung kommender Regionalzug soll wenig später mehrere aufgelegte Schottersteine überfahren haben, woraufhin die Strecke gesperrt und die Bundespolizei über den Vorfall informiert wurde. Weder an den Zügen noch an den Schienen entstand ein größerer Sachschaden, Personen wurden durch den Vorfall ebenfalls aktuellen Erkenntnissen zufolge nicht verletzt. Die unbekannten Täter entfernten sich nach der Tat in bislang unbekannte Richtung, gegen sie wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Durch das Auflegen von Hindernissen gefährden die Täter nicht nur Zugpassagiere und umherstehende Personen, sondern auch sich selbst massiv.

