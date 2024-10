Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender im ICE bedroht

Stuttgart/Ulm (ots)

Im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung bedrohte ein 50-jähriger Mann am gestrigen Mittwochmittag (16.10.2024) einen 52 Jahre alten Reisenden in einem ICE auf der Fahrt nach Ulm. In dem aus Stuttgart kommenden Fernzug soll es gegen 14:50 Uhr zunächst im Bereich der Toiletten aus bislang unbekannten Gründen zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden deutschen Staatsangehörigen gekommen sein. Im Laufe dieser Streitigkeit bedrohte der 50-Jährige sein zwei Jahre älteres Gegenüber aktuellen Ermittlungen zufolge schließlich mehrfach verbal. Da sich der augenscheinlich alkoholisierte Beschuldigte zudem auch allgemein auffallend verhalten haben soll, informierten die Bahnmitarbeitenden die Einsatzkräfte der Bundespolizei, welche die Beteiligten beim Halt des Zuges in Ulm antrafen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Da der 50-Jährige von der Weiterfahrt ausgeschlossen wurde, musste er anschließend mit seiner Familie den ICE verlassen. Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Bedrohung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell