BPOLI S: Körperverletzung am Bahnsteig - Bundespolizei sucht Zeugen

Ulm (ots) - Ein 38 Jahre alter Reisender ist am gestrigen Dienstagmorgen (15.10.2024) von einem 58-Jährigen zunächst in einem Regionalzug und anschließend am Ulmer Hauptbahnhof durch Faustschläge attackiert worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhren die beiden bulgarischen Staatsangehörigen zunächst mit einem Regionalzug in Richtung des Ulmer Hauptbahnhofes, als es gegen 09:20 Uhr zwischen dem Haltepunkt ...

mehr