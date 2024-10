Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gegenstände auf Gleise gelegt

Stuttgart (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in dem Zeitraum von Sonntag (13.10.1014) auf Montag (14.10,2024) mehrere Gegenstände auf die Gleise der Strecke Stuttgart Bad Cannstatt in Richtung Stuttgart Münster gelegt. Bisherigen Informationen zufolge legten die Tatverdächtigen diese Gegenstände zwischen Sonntag um 14:00 Uhr und Montag um 08:30 Uhr auf die Schienenstränge der Strecke. Laut aktuellen Erkenntnissen handelte es sich bei den Gegenständen unter anderen um Schottersteine, welche von diversen Zügen mit ca. 20 Km/h überfahren wurden. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG meldet dies der Bundespolizei. Weder an dem Zug noch an den Schienen entstand ein Sachschaden, Personen wurden durch den Vorfall bisherigen Erkenntnissen zufolge ebenfalls nicht verletzt. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Durch das Auflegen von Hindernissen gefährden die Täter nicht nur sich selbst massiv, sondern vor allem auch Zugpassagiere und wartende Reisende. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell